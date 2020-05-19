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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاطلين صنّعا أسلحة بيضاء و"خرطوش" في المرج

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:37 م
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة المرج، اليوم، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بتصنيع الأسلحة البيضاء والخرطوش بغرض بيعها بالمرج.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين «مؤمن. أ» و«نور. ع» عاطلان ومسجلان في قضايا سرقة، وعثر بحوزتهما على ١١ سلاحا أبيض وأدوات التصنيع و٨ أسلحة خرطوش، وأقرا بتأجير محل لتصنيع الأسلحة البيضاء، وعثر بحوزتهما على ٦ آلاف جنيه من متحصلات تجارتهم.

كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة المرج تفيد بتصنيع عاطلين أسلحة بيضاء و"خرطوش" بغرض بيعها والكسب غير المشروع منها، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطها، وبسؤالهما أقرا بتصنيعهما أسلحة البيضاء والخرطوش بغرض الاتجار، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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