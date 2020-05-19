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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمد رمضان يتراجع عن وصف نفسه بـ«نمبر وان»: البرنس هو رقم واحد

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:11 م
محمد رمضان
محمد رمضان
أحلام عبدالرحمن
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قال الفنان محمد رمضان، إن المشاهد في مسلسل "البرنس" قاسية، لتكون مبررا للمشاهد القادمة، مشيرا إلى أنه رغم قسوتها إلا أنها موجودة بكثرة في الواقع، وعلى صفحات الحوادث.

وردا على سؤال الإعلامي وائل الإبراشي لمحمد رمضان، هل تراجع عن كونه نمبر وان في مصر الآن؟ ، قال محمد رمضان: "مسلسل البرنس رقم واحد في مصر والوطن العربي".

وعن تصريحاته السابقة، بأنه "نمبر وان"، قال رمضان إنه كان يقولها كنوع من المداعبة لجمهوره، مردفا: "الجمهور عيلتي وبيتي وبنناكف بعض، وكان التصريح تسلية وإمتاع، تصريحاتنا في حد ذاتها بتعمل نوعا من التسلية لازم نقدمها للناس".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة المصرية الأولى: "كنت في فترة عندى واجب وطنى لازم أؤديه، وغصب عنى في سنى، موصلتش لسن الحكمة الكاملة، نعدى لبعض، أنا مع حضرتك في وقت من الأوقات كنت أجريسف".

وعن تصريحاته أنه "نمبر وان"، قال: "لما بقولها كنت بكرر كلام الجمهور في الشارع، ولما عملت الأغنية اتقابلت بهجوم كبير جدا".

وأشار إلى أن" الفضل في نجاح البرنس يرجع لربنا ثم المخرج والمؤلف محمد سامى، والمنتج الكبير تامر مرسى اللى وفر لنا كل الإمكانيات الحلوة، وفريق العمل اللى أنا فخور بيهم، زاهر وروجينا وإدوارد وسلوى عثمان وصفاء الطوخى وداش، لأن الكواليس الحلوة ينتج عنها أعمال ناجحة".

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