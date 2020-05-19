إصابة 8 بالتسمم نتيجة تناول طعام فاسد في أسيوط

أصيب 8 بينهم أطفال بالتسمم نتيجة تناولهم طعاما منزليا فاسدا بدائرة مركز الغنايم في أسيوط، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.وتلقى اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مجلس مدينة الغنايم بوجود 8 حالات تسمم ونقلهم لمستشفى الغنايم المركزي.وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لموقع البلاغ، وبالفحص تبين إصابة «هبة. ع. ع»، 38 سنة، و«سهام. ع. ع»، 34 سنة، و«ندى. ح. م»، 10 سنوات، و«يوسف. ح. م»، 7 سنوات، و«مصطفى. م. م»، 9 سنوات، و«مكة. ع. ف»، سنتين، و«هيبة. م. ه»، 4 سنوات، و«رقية. ع. س»، 5 سنوات.وبسؤالهم تبين إصابتهم نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة، وتم دخولهم مستشفى الغنايم المركزي والحالة العامة مطمئنة.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.