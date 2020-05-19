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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق مستشفى حميات إمبابة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 10:43 م
حريق
حريق
محمد عيسي
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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق الذي نشب في نخيل أمام مستشفى حميات إمبابة لبيان أسبابه.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق بالنخيل أمام مستشفى حميات إمبابة، والذي لم يؤثر على مبنى العزل الصحي أو حالة المرضى المحتجزين داخله للعلاج من فيروس كورونا، ولم يسفر عن أي إصابات أو تلفيات بمبنى المستشفى.

وتبين من التحريات الأولية أن غرفة النجدة تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مستشفى حميات إمبابة، وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء، وتبين أن النيران اشتعلت في ٣ أشجار نخيل، وتمكنت القوات من السيطرة عليها قبل امتدادها لمبنى المستشفى.

وأثمرت التحريات والمعاينات الأولية إلى أن أسلاك كهرباء تمر من أعلى النخيل، ونظرا لشدة الحرارة حدث شرر بها أدى لاشتعال النيران، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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