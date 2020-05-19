سحب 10 وحدات تحولت من سكني لتجاري بالقاهرة الجديدة

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، اليوم، سحب واسترداد 10 وحدات مخالفة بالحي الثالث بالتجمع الخامس لتحويل نشاطها من سكني إلى تجاري.وقال غنيم، في بيان، إن جرى إجهاط محاولة أصحاب الوحدات للخروج عن القانون بإعادة فتح تلك الوحدات مرة أخرى بنشاطها التجاري، والتي أصبحت في حوزة "جهاز المدينة " تنفيذا لقررات السحب والاسترداد.وأكد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة تجميع الصور والفيدوهات المنتشرة على صفحات "السويشيال ميديا"، والتي نشرها السكان بنشرها في أثنا قيام المنتفعين من المخالفة بتكثير المباني التي أنشأها الجهاز لإعادة الشيء لأصله، وجرى تحرير محاضر ضد هؤلاء وتحويلها للنيابة العسكرية لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والخارجين على القانون، تنفيذا للسياسة العامة للدولة نحو مكافحة الفساد واسترداد الحقوق.