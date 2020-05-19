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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأرجنتين: الحكومة لن ترفع تدابير كورونا حتى تطوير لقاح ضده

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 10:18 م
ألبرتو فيرنانديز
ألبرتو فيرنانديز
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قال الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فيرنانديز، اليوم الثلاثاء: إن الحكومة لن ترفع تمامًا تدابير مكافحة فيروس "كورونا المستجد" المفروضة في البلاد وبينها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، إلى حين ظهور لقاح ضد العدوى.

وأضاف فيرنانديز، خلال حضوره مراسم إعادة افتتاح مصنع للسيارات في العاصمة بوينس آيرس نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن "نمط الحياة المعتاد الذي نعرفه لم يعد موجودا، وقبل أن يظهر اللقاح وقبل أن نتمكن من ترك كل هذه الأشياء خلفنا، سنعيش نمطا آخر وسنلتزم بالحفاظ على المسافة بيننا وارتداء الكمامات".

وأشار الرئيس الأرجنتيني إلى أن المصنع الذي كان يعمل فيه قبل جائحة كورونا 3000 شخص في آن واحد، سيقلص عدد العاملين بمقدار ضعفين حتى يتمكن من الالتزام بالمعايير الصحية الجديدة.

وقد أعلنت السلطات الأرجنتينية عن رصدها أول حالة إصابة بفيروس كورونا على أراضيها في الثالث من مارس الماضي، ومنذ ذلك الحين ارتفع عدد الإصابات ليتجاوز الآن 8.3 آلاف حالة، من بينها 382 حالة وفاة.

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