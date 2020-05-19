سولاف درويش عن قانون قطاع الأعمال: بداية إصلاح حقيقي للشركات

قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن قانون قطاع الأعمال، هو من القوانين الهامة التى تنظم عمل شركات قطاع الأعمال، مؤكدة أن أى إصلاح اقتصادي يجب أن يكون له تشريع لتنفيذه، وهذا القانون بدية إصلاح قطاع الأعمال.وأضافت "درويش"، فى بيان لها، أن هناك ضرورة ملحة فى الوقت الحالي لتطوير وإصلاح شركات القطاع العام وإنقاذها من الغرق فى الديون، وأن هذا القانون سوف يكون بداية الإصلاح بشرط ألا يكون هناك مساس بحقوق وواجبات العمال، وأن يكونوا ممثلين فى عضوية مجالس الإدارات، حتى نؤكد للعمال أنه لا مساس بحقوقهم.وطالبت وكيل لجنة القوى العاملة بأن تكون هناك حوكمة واضحة، وأن يخدم القانون مصالح العمل والعمال، ويجب أن يتم اختيار القيادات الممثلة فى إدارة القطاعات بدقة حتى تصب فى المصلحة العامة للعمل والعمل.وتابعت يجب أن تكون هناك طفرة حقيقية لشركات قطاع الأعمال بعد خروج هذا القانون حتى نشهد طفرة فى الاقتصاد المصري، خاصة أننا نمتلك أيدى عاملة ماهرة.