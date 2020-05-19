رئيسا الوزراء الكويتي والعراقي يبحثان مستجدات الأوضاع

بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مع نظيره العراقي مصطفى الكاظمي، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس مجلس الوزراء الكويتي، مساء اليوم الثلاثاء، من نظيره العراقي.كما بحث الجانبان- خلال الاتصال- العلاقات الثنائية الوثيقة، وسبل تطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.