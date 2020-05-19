الحلقة 22 من رواية «الصديق أبو بكر».. يوم وفاة النبى

مازال محمد وزياد ونور ويارا وجنة يجلسون على النيل على طرف قريتهم بالصعيد، وبينما هم جالسون وصل إليهم الأب وشقيقه إسلام حكى لهما محمد ما سرده لزياد ونور ويارا وجنة فهز الأب رأسه ليس فى سيرة أبو بكر أصعب من موقف اليوم.

نور: أى موقف ؟

الأب: يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

الجميع: صلى الله عليه وسلم

يارا: تفضل يا أبى كلنا آذان صاغية

الأب: أصيب النبى صلى الله عليه وسلم بالحمى ثم أمر أن يصلى أبو بكر بالناس. أيام قلائل وصعدت روحه الطاهرة إلى بارئها، والناس فى المسجد ومن حوله فى زهول. كيف لا يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اليوم؟ كيف يغيب عنهم الطيب الطاهر البشوش الجميل؟ لقد مات النبى وانقطع الوحى وأبوبكر يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبل جبينه ويقول له طبت حيا وميتا يارسول الله لقد ذهب صديقه إلى جنان ربه وتركه فى حزن شديد. قطعا تذكر أبو بكر مشواره مع النبى منذ الصبا صداقة استمرت لعقود صداقة وإتباع ومصاهرة ورغم ذلك كان أبو بكر ثابتا، متماسكا على عكس ماكان من عمر بن الخطاب رضى الله عنه الذى لم يتحمل الصدمة فانهار.

زياد: ما الذى كان من سيدنا عمر رضى الله عنه ؟

إسلام: عمر يشق الصفوف عند بيت رسول الله ثم ينظر إلى الناس فيقول بعضهم قبض رسول الله ياعمر، فقال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله قد توفى وإنه والله ما مات وأنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، وقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل أنه مات والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما رجع موسى فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم زعموا أنه قد مات.

الأب: فى هذه اللحظات كان أبو بكر قد تحقق من الخبر بنفسه. وقبل جبين رسول الله وخرج. ثم قال: أنصت ياعمر، ولكن عمر رضى الله عنه مازال منفعلا. ويهدد بقطع رقبة كل من يقول أن النبى قد مات ولم ينصت. فكرر أبو بكر طلبه لعمر لكن عمر إستمر فى كلامه غير مصدق بوفاة النبى. وقال انهم نافقوا يا أبا بكر يقولون أن النبى قد مات والله من يقول ذلك لأضربن عنقة.

فقال أبوبكر: يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات..ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت.

محمد: ثم قرأ قوله تعالى ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين )

الأب: ويقول عمر والله لما سمعت الأية من أبى بكر ماحملتنى رجلاى فوقعت على الأرض وعرفت أن رسول الله قد مات.

تمت