محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو بعدم حضور جلسات محاكمته

رفضت النيابة العامة لدى الاحتلال الإسرائيلي طلب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، بعدم المثول أمام المحكمة المركزية في القدس لحضور جلسة قراءة لائحة الاتهام المقدمة ضده.ومن المقرر أن تعقد جلسة قراءة لائحة اتهام نتنياهو بعدة قضايا فساد، يوم الأحد المقبل، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".وقضت المحكمة المركزية لدى الاحتلال الإسرائيلي، أوائل شهر مايو الجاري، بعدم بث الجلسة الأولى لمحاكمة نتنياهو، مؤكدة أنها ستُعقد وفق إرشادات الحماية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وأوضحت أن كافة الأشخاص المقرر حضورهم للجلسة سيرتدون أقنعة، بالإضافة إلى الحفاظ على مسافة مترين بين الأشخاص.ويواجه نتنياهو عدة تهم بالفساد وتلقي الرشاوى وخيانة الأمانة وإساءة استخدام منصبه كرئيس للوزراء.وأدى نتنياهو اليمين الدستوري كرئيس للوزراء، الأحد الماضي، بعد الاتفاق مع بيني جانتس وزير الجيش ورئيس الوزراء البديل، على تناوب المناصب بعد عام ونصف.