ضبط 1274 مخالفة تموينية خلال 24 ساعة بأسيوط (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط حملة تموينية مكبرة، اليوم الثلاثاء، على الأسواق والمحلات التجارية، لضبط الأسعار ومنع جرائم الغش التجاري، ومحاسبة المخالفين قانوينًا، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الحكومة إجراءات مشددة للحد من انتشاره بين المواطنين.وأسفرت الحملات عن ضبط 1274 مخالفة تموينية متنوعة - خلال 24 ساعة - بجميع المراكز والأحياء، برئاسة المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد لمحافظة أسيوط، وجاءت الحملة ضمن حملات اليوم الواحد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة تجاه التجار المخالفين.