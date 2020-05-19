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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الليلة.. «الأوقاف» تحتفل بليلة القدر إلكترونيًا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:56 م
الأوقاف
الأوقاف
أميرة العناني
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تحتفل وزارة الأوقاف بليلة القدر وتحيي الليلة المباركة بنخبة من أعلام القراء والعلماء والمبتهلين من خلال موقعها الإلكتروني.

وصرحت الدكتورهدى حميد معوض مدير إدارة الإعلام بديوان عام وزارة الأوقاف، بأن من أهم المشاركين في هذه الليلة المباركة من قراء القرآن الكريم القارئ الإذاعي الطبيب الدكتور أحمد نعينع، والقارئ الإذاعي الشيخ محمد علي الطاروطي، والقارئ الإذاعي الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الإذاعي الشيخ محمود الخشت، والقارئ الإذاعي الشيخ طه النعماني، والقارئالإذاعي الشيخ هاني الحسيني.

كما يشارك القارئ الإذاعي الشيخ محمود الطوخي، والقارئ الإذاعي الشيخ ياسر الشرقاوي، ومن علماء وزارة الأوقاف المشاركين في هذه الليلة بمجموعة من الكلمات الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، والدكتور نوح عبد الحليم العيسوي وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتورأيمن علي أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، والشيخ محمد عيد كيلاني مدير عام المساجد الحكومية، والدكتور صبري غياتي مدير عام شئون القرآن الكريم، والدكتور خالد صلاح مدير عام الإرشاد الديني، والدكتور أسامة فخري مدير عام التحرير والترجمة والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

كما يشارك من المبتهلين، المبتهل الإذاعي الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، والمبتهل الإذاعي الشيخ جمال حسين، والمبتهل الإذاعي الشيخ عبد اللطيف عزب، والمبتهل الإذاعي الشيخ بلال مختار، والمبتهل الإذاعي الشيخ شريف خليف، والمبتهل الإذاعي الشيخ إبراهيم راشد، والمبتهل الإذاعي الشيخ محمود عوض الله، والمبتهل الإذاعي الشيخ شعبان عبد الجيد.

وأعلنت الأوقاف أن البث سيبدأ الاحتفال إلكترونيًا مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء وحتى صلاة الفجر بإذن الله تعالى، وذلك عبر بوابة الأوقاف الإلكترونية ومنصتها العلمية وعلى صفحة الفيس بوك التابعة للوزارة وقناتها منبر التجديد على اليوتيوب وعبر تطبيق وعي وقناتها الصوتية منبر التجديد أيضًا، وكل عام ومصر وأهلها وسائر بلاد العالمين بكل خير، سائلين الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

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