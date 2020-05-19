علي جمعة يكشف علامات ليلة القدر (فيديو)

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن ليلة القدر لها العديد من العلامات التي يستدل بها عليها، أبرزها أنها ليلة هادئة وفيها طمأنينة وسلام، مستشهدًا بقول الله تعالى: "سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ"، وهي ليلة يشعر فيها الإنسان بمعونة كأنه في بحر من الأنوار.وأضاف "جمعة" عبر مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" أنه من علامات ليلة القدر أن مناخها يكون معتدل فلا يوصف بحرارة ولا برودة، ومنها أن الله يمنع الكلاب من النباح، والحمير من النهيق، بالرغم من كثرة ذلك خاصة في الأرياف والمزارع.وأشار إلى أننا نرى في صباح يومها من كثرة الملائكة التي تصعد في السماء الشمس كأنها غائمة، وضوئها يكون خافتة، وحرارتها تكون خفيفة، والسماء كأنه فيها غمام شفاف، منوهًا بأنه علينا أن نفعل كل الأعمال الصالحة التي تقربنا من الله.وذكر مثل قراءة القرآن ونكثر من الصلاة والتراويح والتهجد وإخراج الصدقات وزكاة الفطر والمعونة بشكل عام للمحتاجين، وإزالة الشحناء والبغضاء والخصومات وبر الوالدين أحياء وأمواتا بفعل ما كانوا يحبون ووصل أقاربهم، وصلوا أرحامكم ولو عن طريق الهاتف.وتابع: "لا خلاف أن ليلة القدر قد تكون في أي وتر من الأوتار أو في يوم 24 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، ففي إحدى هذه الليالي تأتى ليلة القدر، والمشهور أن ليلة 27 من رمضان هي ليلة القدر".