أسامة هيكل يهنئ السيسي بعيد الفطر

بعث أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.وقال "هيكل" خلال برقيته: "أتمنى لسيادتكم ولمصرنا الحبيبة كل التوفيق والتقدم والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء".