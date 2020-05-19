أسامة هيكل يهنئ السيسي بعيد الفطر
الثلاثاء 19/مايو/2020 - 03:56 م
محمد جعفرطباعة
بعث أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.
وقال "هيكل" خلال برقيته: "أتمنى لسيادتكم ولمصرنا الحبيبة كل التوفيق والتقدم والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء".
وقال "هيكل" خلال برقيته: "أتمنى لسيادتكم ولمصرنا الحبيبة كل التوفيق والتقدم والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء".