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الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وصول 331 مصريًا عالقًا إلى مطار القاهرة قادمين من السعودية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:35 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
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استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، 331 راكبًا مصريًا قادمين من المملكة العربية السعودية، والراغبين في العودة إلى بلادهم عقب انتشار فيروس كوورنا، وذلك في إطار الجسر الجوي الذي تسيره وزارة الطيران المدني لنقل آلاف المصريين العالقين بالخارج، رغم قرار الحكومة المصرية إغلاق الموانئ الجوية منذ منتصف شهر مارس الماضي.

وقد وصلت طائرة مصر للطيران، قادمة من مطار الرياض الدولي، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات الطبية والوقائية والاحترازية اللازمة والمتبعة على تلك الرحلات.

وعقب إنهاء إجراءات الوصول بمطار القاهرة، تم نقل الركاب مباشرة عبر أتوبيسات سياحة إلى مناطق العزل التي خصصتها الدولة المصرية لقضاء 14 يومًا للتاكد من عدم حملهم لفيروس كورونا.

وتواصل وزارة الطيران المدني تسيير رحلاتها إلى مختلف أنحاء العالم، لنقل آلاف المصريين العالقين بالخارج والراغبين في العودة إلى بلادهم، وفقًا لتوجهيات القيادة السياسية.

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