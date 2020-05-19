البابا ثيؤدوروس يمنح المهندس سالم قسيس وشاح مارمرقس

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر،أن البابا ثيودروس الثانى بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا لطائفة الروم الارثوذكس، قد التقى والمهندس سالم قسيس، رئيس مجلس وكلاء كنيسة رؤساء الملائكة بالظاهر بدير مارجرجس، بمنطقة مصر القديمة أمس الاثنين، والذي قدم خلاله صاحب الغبطة التهنئة والمباركة على اختياره رئيسا لمجلس وكلاء الكنيسة.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه وبهذه المناسبة الجليلة منحه غبطة البطريرك وشاح القديس مارمرقس".وتابع: "ونحن لا يسعنا فى هذا المحفل سوى ان نتقدم بالتهنئة للمهندس سالم قسيس، على هذا الاختيار الموفق وندعوا الله أن يسدد خطاه ويوفقه على تحمل مسؤولية إدارة شؤون الكنيسة فى المرحلة القادمة".وتستمر كنيسة الروم الارثوذكس برئاسة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا لطائفة الروم الارثوذكس، في احتفالات الخماسين المقدسة والتي تنتهي بعيد العنصرة.