مباحثات بين النمسا والتشيك وسلوفاكيا والمجر بشأن فتح الحدود يونيو المقبل

أعلن وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالينبرج، أن بلاده تخطط مع جمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر لافتتاح منسق للحدود اعتبارا من منتصف يونيو المقبل.جاء ذلك في مؤتمر عبر الفيديو، اليوم الثلاثاء، جمع وزراء خارجية النمسا شالينبرج والتشيك توماس بيتريسك وسلوفاكيا ايفان كورك.وقال الوزير النمساوي، فى تصريحات له اليوم، إن الوزراء الثلاثة اتفقوا على التعاون معا فى هذا الشأن وضم المجر إلى هذه التفاهمات بشأن فتح الحدود.وأضاف شالينبرج أنه جارٍ العمل المكثف للعودة إلى حرية السفر الكاملة التي كانت موجودة قبل أزمة كورونا بالتعاون والتنسيق المستمر مع دول الجوار، مشيرًا إلى أن أعداد الاصابات في الدول المجاورة تتطور بشكل جيد.وأشار الوزير إلى أن الأيام المقبلة ستشهد انعقاد مؤتمر فيديو آخر، والذي سيشمل أيضًا وزير الخارجية المجري.