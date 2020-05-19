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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

علي جمعة: قوافل الخير من مظاهر التكافل الاجتماعي (فيديو)

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:59 م
علي جمعة
علي جمعة
ياسمين عباس
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وجه الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على جهودها المستمرة، لافتًا إلى أنه تم إطلاق قافلة الخير الثالثة وتضم 8 محافظات من صعيد مصر.

وأشار الدكتور على جمعة، خلال كلمته المذاعة ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على قناة مصر الأولى، أن المحافظات التي تضمها القافلة المنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر، لافتًا إلى أنه بذلك تم توزيع 4 آلاف طن.

وأَضاف أنه وصل عدد المحافظات المستفيدة من قوافل الخير الثلاث إلى 18 محافظة، مؤكدًا أنه يجب علينا أن نستمر في العطاء، مشيرا إلى أن هذه القوافل من مظاهر التكافل الاجتماعي والتنمية الشاملة وقيام المجتمع المدني بما هو واجب عليه، لافتًا إلى أن شعار قوافل الخير هو "من الناس للناس"، مشيدا بالتعاون المبارك بين الحكومة والمجتمع المدني والإعلام ورجال الأعمال والقطاع الخاص، الذي يؤدي لهذا الخير.

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