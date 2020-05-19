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الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تعلن نظام التعريفة العالمية الجديد

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:38 ص
بريطانيا
بريطانيا
منار أحمد
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أعلنت المملكة المتحدة عن نظام جديد للتعريفات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء ليحل محل التعريفة الخارجية للاتحاد الأوروبي، مع الحفاظ على تعريفة بنسبة 10٪ على السيارات، ومع خفض الرسوم على عشرات المليارات من الدولارات من واردات سلسلة التوريد.

ووفقًا لوكالة رويترز فبعد عقود من الاستعانة بمصادر خارجية لسياستها التجارية إلى الاتحاد الأوروبي، تسعى بريطانيا إلى إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع دول حول العالم وتهدف إلى إبرام صفقات تغطي 80٪ من التجارة البريطانية بحلول عام 2022.

يمثل نظام التعريفات الجديد المعمول به اعتبارًا من يناير 2021، خروجًا عما يسميه بعض المسؤولين في المملكة المتحدة نظام الاتحاد الأوروبي المعقد بشكل مفرط، ما يضع المماطلة في بريطانيا أثناء مفاوضاتها بشأن الصفقات التجارية مع كل من الولايات المتحدة والكتلة التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها.

قالت بريطانيا إن النظام المعروف باسم التعريفة العالمية البريطانية سيكون أبسط وأرخص من التعريفة الخارجية المشتركة للاتحاد الأوروبي، وستَنطبق على البلدان التي ليس لديها اتفاق معها وتزيل جميع التعريفات التي تقل عن 2٪.

وقالت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس: "ستفيد التعرفة العالمية الجديدة الخاصة بنا المستهلكين والأسر في المملكة المتحدة من خلال قطع الروتين وتقليل تكلفة آلاف المنتجات اليومية".

وقالت الحكومة إنه سيتم إلغاء التعريفات على مجموعة واسعة من المنتجات، حيث ستدخل 60٪ من التجارة إلى المملكة المتحدة بدون رسوم جمركية بشروط منظمة التجارة العالمية أو من خلال الوصول التفضيلي الحالي.

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