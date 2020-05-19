إزالة 23 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "كفر الدوار - الرحمانية - شبراخيت - أبو حمص- بدر " عن إزالة 23 حالة تعدى على مساحة 4،992 م2، تضمنت إزالة 4 حالات تعدي بمساحة 2،222 م بمنطقة الكدوة وقري قومبانية أبو قير وزُهرة بكفر الدوار، وإزالة 2 حالة بالرحمانية بمساحة 1015 متر، وإزالة 5 حالات تعدي على أملاك الدولة بقرية الأمراء بنطاق مركز كفر الدوار بمساحة 850 متر مربع تنوعت ما بين أسوار وتشوينات، وتنفيذ 4 قرارات إزالة علي مساحة 320 م بزمام قرية جواد حسني بأبو حمص.كما تم إزالة عدد 2 حالة تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 290 متر بالرحمانية، وإزالة شدة خشبية لصب سقف دور اول علوي بمساحة 100 متر بقرية احمد عرابي مركز بدر، وإزالة في المهد لمباني بدون رخصه بمساحة 100م بقرية عمر مكرم ببدر، وتنفيذ 4 قرارات إزالة لحماية النيل من التلوث عبارة عن 4 حوش سمك علي مساحة 95 متر بقرية كفر خضير بشبراخيت.ووجه محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف الحملات، لإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومنع البناء المخالف.وأهاب بالمواطنين بعدم استغلال الظروف والوضع الراهن والجهود التي تقوم بها المحافظة لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحاول التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.