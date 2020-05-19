صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة بنحو واضح لدى مستهل تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء موسعة من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين، على خلفية الصعود الكبير لأسواق المال الأمريكية عشية أمس، وعدول مجلس النواب عن فرض ضرائب بنسبة 75 في الألف، والإبقاء على 5 في الألف لتعاملات البورصة.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة 1.07%، بما يعادل 110 نقطة، ليصل إلى مستوى 10389 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 71. 0%، بما يعادل 8 نقاط، ليصل إلى مستوى 1130 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 37 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 18 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 1.59 ألف صفقة شراء وبيع.