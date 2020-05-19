طريقة الحصول على نتيجة تقييم الأبحاث عبر منصة إدمودو edmodo

يقدم لكم "الدستور" طريقة الحصول على نتيجة تقييم الأبحاث لصفوف النقل والشهادة الابتدائية والإعداية عبر منصة إدمودو edmodo التعليمية.

وأعلنت وزرة التربية والتعليم، عن البدء فى إخطار طلاب النقل والشهادة الابتدائية وحتى الإعدادية بنتائج تقييم المشروعات البحثية التي تم تسلميها إلكترونيًا عبر منصة إدمودو Edmodo.

وكشفت وزارة التربية والتعليم كيفية حصول الطالب على نتيجة تقيم البحث لطلاب الصفوف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي الذى قام بتقديمه الطلاب عبر المنصة الإلكترونية بعد التأكد أولًا من تسليمه بشكل صحيح عبر المنصة التعليمية إدمودو.

خطوات الحصول على نتيجة تقيم الأبحاث على منصة edmdo بالكود التعريفي

وأكدت وزارة التعليم أن النتيجة سوف تظهر على حساب كل طالب فى المنصة التعليمية، وذلك بعد ظهور إشعار جديد فى الحساب الخاص به عبر منصة إدمودو.

الخطوة الأولى: دخول حساب منصة إدمودو اضغط هنا للدخول على صفحة تسجيل الدخول

الخطوة الثانية: اضغط على "مخطط"

الخطوة الثالثة: الضغط على مشاهدة الكل.

الخطوة الرابعة: تظهر نتيجة البحث باجتياز أو عدم اجتياز.

الحصول على نتيجة تقييم مشروعات الأبحاث على منصة إدمودو edmodo

وفى الساعات القليلة الماضية عبر عدد من الطلاب عن سعادتهم بعد مشاهدة نتيجة تقييم الأبحاث الخاصة بهم واجتيازها.

وتلقت وزارة التعليم ما يقرب من 15 مليون بحث إلكتروني من طلاب الصفوف الابتدائية والإعدادية فى جميع محافظات مصر.



وأشارت وزارة التربية والتعليم إن النتيجة سوف يتم إضافتها إلى نتيجة الفصل الدراسي الأول، وسوف يحصل الطلاب على نتائجهم بعد إضافة مجموع درجات الفصل الثاني بنسبة 100% إلى درجات الفصل الأول.

وفى وقت سابق، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تستبدل المشروعات الخاصة بالأبحاث للجميع بدلًا من الامتحانات التقليدية، والتي تم وضعها لجميع الطلاب فى المراحل التعليمية من الصف الثالث الابتداتي إلى الصف الثالث الإعدادي، وجميع طلاب الخدمات والمنازل لكل من الصفين الأول والثاني الثانوي.

وجاء قرار الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باعتماد مشروعات الأبحاث بدلًا من الامتحانات التقليدية، لخوفه على جميع الطلاب من خطر تفشي وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعطيل العمل بالمدراس منذ 15 مارس الماضي.