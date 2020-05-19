«سيرة الحب».. آخر مسرحية شاهدها صالح كامل مع زوجته بمسرح البالون

رحل منذ قليل صالح كامل رجل الأعمال السعودي الشهير، صاحب مؤسسة "ART"، و"راديو وتليفزيون العرب"، وزوج الفنانة صفاء أبو السعود، عن عمر يناهز 79 عاما.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تجمع بينه وبين الفنانة صفاء أبو السعود أثناء حضورهما سويًا إحدى المسرحيات، وكانا يتناقشنان في أمر ما أثناء مشاهدة المسرحية.وفي شهر فبراير الماضي، انتشرت هذه الصورة التي تجمع الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود بزوجها الشيخ صالح كامل في ظهور نادر لهما.وكانت الصورة التقطت لصفاء أبو السعود أثناء حضورها مسرحية "سيرة الحب" بمسرح البالون في العجوزة مع زوجها الشيخ صالح كامل، في آخر ظهور له قبل وفاته.