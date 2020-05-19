بعد رحيله.. كيف نعى المشاهير الشيخ صالح كامل؟

سيطرت حالة من الحزن، والأسى على عدد كبير من المشاهير والفنانين بعد رحيل الشيخ صالح كامل، رجل الأعمال السعودي ومؤسس مجموعة قنوات "ART"، في هدوء تام عن عمر يناهز الـ79 عاما.وتدر الشيخ صالح كامل مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما نعاه عدد كبير من الفنانين والمشاهير عبر "فيس بوك" و"تويتر".وأعرب الفنان محمد هنيدى، عن حزنه الشديد لوفاة الشيخ صالح كامل، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلًا: "البقاء لله في الشيخ صالح كامل.. نسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يدخله فسيح جناته".فيما قالت الفنانة إلهام شاهين: "تعازينا الحارة إلى الفنانة صفاء أبو السعود والأسرة فى وفاة الشيخ صالح كامل.. اللهم أجعل مثواه الجنة وصبر أهله ومحبيه على فراقه".وكتبت الفنانة غادة عبد الرازق، ناعيه أسرته عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "انتقل إلى رحمة الله الشيخ صالح كامل عزاؤنا للأسرة الكريمة ورحمة الله عليه في هذه الأيام المفترجة".وأعرب الإعلامي وليد الفراج عن بالغ حزنه، لرحيل الشيخ صالح كامل قائلًا: "رحل اليوم العم الشيخ صالح كامل، لأول مرة أشعر بهذا القدر من الحزن على فقد رجل كان بمثابة الأب بالنسبة لي".جدير بالذكر أن الشيخ صالح كامل حصل على العديد من الجوائز الدولية، على رأسها جائزة رجل أعمال الخليج عام 1993م، ورجل المصارف من البنك الإسلامي للتنمية في عامي 1995، 1996م، وجاء ترتيب صالح السابع من حيث التأثير في مسرح الأحداث وفق تصنيف أجرته مجلة "أرابيان بيزنس" من بين أقوى 50 شخصية عربية في المنطقة والعالم في عام 2006م.كما حصل على درجة الدكتوراه الفخرية لجهوده في تنمية مفاهيم الاقتصاد الإسلامي والأداء الإعلامي الإسلامي من جامعة الحياة الجديدة المفتوحة في عام 2011م.