نيللى كريم عن دورها فى "100 وش": "قلت أهبل شوية"

قالت الفنانة نيلى كريم، إنها تعتبر مشاركتها فى مسلسل "بـ100 وش"، فترة نقاهة بعد تقديمها شخصيات عميقة ومعقدة خلال السنوات الماضية.وأضافت "نيلى كريم"، خلال لقاء لها عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنها كانت تتأثر بالشخصيات التي تؤديها، وهو ما سبب لها حالة من الضيق والتعب، مردفة:"أنا بتعمق في الشخصية وأنا بمثلها فبتعب لأني إنسانة وده غصب عنى، وأنا فى الحقيقة شخص طبيعي بحب أضحك وأهزر، يمكن شخصية سكر طلعت طبيعتي".وأردفت:"أنا تعبت أكتر من المشاهدين بسبب أعمالي في المواسم الماضية، السنة دي كنت محتاجة عمل لايت، جرعة تفاءل وحب أكثر من أى وقت مضى، بالبلدي كدا كان نفسي أهبل شوية".وتابعت:"شخصية سكر عكست دمي الخفيف زي ما الناس بتقول، الناس كان ناقصها ضحك ولعب وجد وحب".ولفتت إلى أن الزعيم عادل إمام كان دائم التواصل معها والإشادة بها على دورها، وتابعت:":"كان بيكلمني ويقولي حلو أوي يا وش، مردفة:"قال لي كنت جامدة".