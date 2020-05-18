19 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الإثنين، تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية، نقلا عن مدير الصحة العمومية الموريتاني، سيدي ولد الزحاف، قوله: إن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 81 حالة مؤكدة، بينما تعافى ستة أشخاص، وتوفى أربعة، ويواصل 71 مصابًا علاجهم في المستشفيات.وأضاف أن الحالات المسجلة اليوم توجد كلها في العاصمة نواكشوط، وتتوزع بين دوائر الرياض وتفرغ زينة ولكصر.