«عبدالقادر» يتابع زراعات القطن الحديثة بإدارة القنطرة غرب

تفقد المهندس محمود عبدالقادر مدير عام المكافحة بمديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، زراعات القطن المنزرعة حديثا بزمام إدارة القنطرة غرب جمعية البياضية، وجهاز مكافحة الآفات بالقنطرة غرب، بناء على تعليمات الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة بتكثيف المرور على الزراعات الصيفية.ومر المهندس محمد حسين أخصائي زراعة القطن، على المصائد المائية وفحصها وحصر أعداد فراشات دودة ورق القطن، وكذلك تقييم نسبة الإنبات بحقول القطن وفحص النباتات لاكتشاف الآفات الأولية وعددها مثل التربس والمن والدودة القارضة وغيرة من الآفات الأولية التي تصيب البادرات في المراحل الأولى من عمر النبات، وكذلك التنبيه على المزارعين بأهمية العزيق والمكافحة الميكانيكية الأولية لتعديل الخطوط وسد الشقوق فى التربة.وتم شرح أهم التوصيات والإرشادات الخاصة بزراعة القطن في هذه المرحلة للمزارعين خاصة مكافحة الآفات الأولية مثل التربس والمن والعنكبوت الأحمر، وتعريف الآفة وطرق مكافحتها ببدائل المبيدات غير الضارة بالبيئة والتربة.يذكر أن صنف القطن المنزرع هو صنف جيزة 94 طويل التيلة مبكر النضج ومقاوم للآفات ويعطي قطن عالي الإنتاج وأكثر بياضا ونعومة، وتم توفير التقاوي والمبيدات للمزارعين بأسعار مدعمة من وزارة الزراعة.