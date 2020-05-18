رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 مايو 2020 الموافق 25 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«عبدالقادر» يتابع زراعات القطن الحديثة بإدارة القنطرة غرب

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:45 م
زراعات القطن
زراعات القطن
الاسماعيلية :- محمود الكيلانى
طباعة
تفقد المهندس محمود عبدالقادر مدير عام المكافحة بمديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، زراعات القطن المنزرعة حديثا بزمام إدارة القنطرة غرب جمعية البياضية، وجهاز مكافحة الآفات بالقنطرة غرب، بناء على تعليمات الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة بتكثيف المرور على الزراعات الصيفية.

ومر المهندس محمد حسين أخصائي زراعة القطن، على المصائد المائية وفحصها وحصر أعداد فراشات دودة ورق القطن، وكذلك تقييم نسبة الإنبات بحقول القطن وفحص النباتات لاكتشاف الآفات الأولية وعددها مثل التربس والمن والدودة القارضة وغيرة من الآفات الأولية التي تصيب البادرات في المراحل الأولى من عمر النبات، وكذلك التنبيه على المزارعين بأهمية العزيق والمكافحة الميكانيكية الأولية لتعديل الخطوط وسد الشقوق فى التربة.

وتم شرح أهم التوصيات والإرشادات الخاصة بزراعة القطن في هذه المرحلة للمزارعين خاصة مكافحة الآفات الأولية مثل التربس والمن والعنكبوت الأحمر، وتعريف الآفة وطرق مكافحتها ببدائل المبيدات غير الضارة بالبيئة والتربة.

يذكر أن صنف القطن المنزرع هو صنف جيزة 94 طويل التيلة مبكر النضج ومقاوم للآفات ويعطي قطن عالي الإنتاج وأكثر بياضا ونعومة، وتم توفير التقاوي والمبيدات للمزارعين بأسعار مدعمة من وزارة الزراعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة 2020 بعد التعديل

الصحة: 15 وفاة و535 إصابة جديدة بكورونا

قصة حب مجهولة.. العندليب ووردة الجزائرية في «شهادة للتاريخ»

11 نصيحة للتغلب على ارتفاع درجة الحرارة.. غدًا

الصور

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

image description

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

image description

ملك عماد.. فتاة الباليه المنزلي

الأكثر قراءة

بعد إجازة عيد الفطر.. موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

محافظ الدقهلية: الديوان العام خال من كورونا

«الوزراء»: 4 استثناءات من قرار حظر المواصلات العامة

الصحة: 15 وفاة و535 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

الأزهر.. بناه الفاطميون لنشر المذهب الشيعي وأغلقه الأيوبيين

عبدالرحمن الأبنودي ومحمود درويش علاقة صداقة بدأت بمكالمة

لماذا أصر «بدرخان» على إفطار وداد حمدي في رمضان؟

وليد توفيق: أنا مثل أعلى لراغب علامة

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

خبير تغذية: رمضان وصفة سحرية لإنقاص الوزن

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

منوعات

دعمًا لمبادرة "لو تقدر تساعد ساعد".. حملة لتوزيع وجبات إفطار على أبطال الجيش الأبيض

اكتشاف مقابر يعود تاريخها لأكثر من 1200 سنة شمالي الصين

انقراض الأنواع عملاقة من الكنغر والتماسيح بسبب تغير المناخ

«خليك فى البيت».. وصية الخبراء فى زمن كورونا مع ارتفاع الحرارة برمضان

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثروة الغنوشى.. الملياردير العاطل!
ثروت الخرباوي
توبة الشرير.. أبى فى السينما المصرية
ماجد حبته
رحم الله القطريين.. وأموالهم
د. منى حلمى
قسطنطين كفافيس.. صديقى الذى علمنى الاستغناء عن الشهرة والأضواء الخادعة
المزيد

الثقافة

الرافدين تُصدر رواية «مكان اسمه كيمت» لـ نجم والي

«كنت اعتبرني أبو لهب».. لماذا غضب توفيق الدقن من العقاد؟

«الحاج على» يكشف تفاصيل اكتشاف مصاب بكورونا فى هيئة الكتاب

شكران مرتجى: أتمنى تجسيد دور أسيرة فلسطينية محررة