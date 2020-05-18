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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعافي 7 حالات وإصابة مثلهم بالغربية

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:24 م
مستشفى العزل بكفر
مستشفى العزل بكفر الزيات،
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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أعلن الدكتور أحمد البرعى، مدير مستشفى العزل بكفرالزيات، عن ارتفاع عدد الحالات المتعافية من فيروس "كورونا" إلى 7 حالات جديدة بعد التأكد من سلبية تحاليل العينة الأولى والثانية لهم، مشيرًا إلى أن المرضي يخضعون لبروتوكول علاج على المستوى النفسي والغذائي والمناعي والدوائي.

جنبًا إلى جنب مع مستوى علاجى من فرق طبية وتمريضية على أعلى مستوى مهنى تحت مستويات مختلفة من البروتوكولات العلاجية، التي حددتها وزارة الصحة والسكان، والالتزام بها وتنفيذها بدقة وحرفية، مما أدى لارتفاع عدد المتعافين داخل المستشفى.

كما أعلن الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن سلبية تحاليل الفوج الثاني من أطباء جامعة طنطا المشارك مع الجيش الأبيض داخل الحجر الصحي بمستشفى كفرالزيات العام، مؤكدًا أنهم غادروا الحجر الصحي عائدين لمنازلهم بعد قضاء 14 يوم عمل داخل الحجر الصحي بكفرالزيات تحت إشراف الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، وتم سحب عينات للفريق الطبي وجاءت نتيجة الفحص سلبية.

وعلى جانب متصل، أكد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، خروج 48 من مصابي فيروس "كورونا" عقب تماثلهم للشفاء نهائيًا، وأضاف أن هناك حالات تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس "كورونا"، مؤكدًا أن أكثر من 60 حالة من بين المصابين المحجوزين في انتظار عينة أخرى للتأكد من سلبية نتائجهم وخروجهم من العزل الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، والتأكد من تمام شفائهم، وفقًا لإرشادات وزارة الصحة.

فيما أكد مصدر مُطلع بمديرية الصحة بالغربية، إصابة ٧ حالات جديدة بفيروس "كورونا"، بعدما أظهرت تحاليلهم إيجابية العينة، وتم تحويلهم مستشفي العزل بكفر الزيات، وكان لمركز السنطة النصيب الأكبر من الإصابات، حيث أصيبت ٦ حالات بمركز السنطة، موزعة على المدينة وقري مسهلة، والروضهة، وكفر كلا الباب، والقرشية، إلى جانب حالة وحيدة من مركز زفتي.

بينما قال الدكتور حاتم كمال أنور، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، إنه تم التنسيق بين الإدارة البيطرية بزفتي ومجلس المدينة، وذلك لشن حملات تطهير قرية ميت الحارون، الواقعة تحت العزل، بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بها، وذلك بواسطة أطباء ومعاونين بيطريين.

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن المديرية قامت بتطهير الآلاف من المنشآت الحكومية، وكذلك المناطق والقرى التي ظهرت بها حالات إصابة مثل "كفر جعفر، الهياتم، صفط تراب، ميت بدر حلاوة، عزبة المنشاوي، كفرالشيخ سليم، القيصرية، نهطاي"، وذلك من خلال التنسيق مع ديوان عام المحافظة، والذي يوفر المواد المستخدمة في عمليات التطهير بجانب توفير كميات من الكلور من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وفي جانب متصل، أعلن المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه يتم توفير سيارات الخضروات والفاكهة يوميًا لأهالى المناطق المعزولة بجميع قري المحافظة.

وكان طارق رحمى، محافظ الغربية، أكد استمرار توفير الدعم الكامل للأهالى بقريتى القيصرية وميت الحارون بعد عزلهما جزئيًا، إثر ظهور عدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد.

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