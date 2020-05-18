«المصريين الأحرار» يعقم مبنى مجمع المحاكم وقاعة المحامين بكفر الدوار

عقم أعضاء أمانة حزب المصريين الأحرار بكفر الدوار بالبحيرة، مبنى مجمع المحاكم وقاعة المحامين.جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وإشراف أحمد حموده القائم بأعمال أمين المحافظة، ومشاركة كل من أمين المركز الحزب عبدالناصر نعيم وأمين تنظيم كفر الدوار عبده الفرلي ومسئول لجنة الإعلام بالمركز رامي العاصي؛ لتطهير وتعقيم مجمع المحاكم بأكمله في نهار رمضان لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وتستمر المبادرة بجميع أنحاء مدينة ومركز كفر الدوار بحملات يومية لخدمة الأهالي، تخوفا من الفيروس اللعين.