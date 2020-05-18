«سحورك ع الدستور».. الفول على الطريقة اليوناينة بخطوتين

المكونات:

الطريقة:

يعد طبق الفول شريك رسمي لمائدة السحور، نظرًا لما يحتويه من بروتينات وفيتامينات لقدرتة على سد الجوع طوال فترة الصيام، والتي تصل الى أكثر من 16 ساعة.الفول من البقوليات التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، ومنها الحديد، بالإضافة إلى أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والبروتين، كما أن تناوله على السحور يساعد على تنظيم معدل الكوليسترول بالدم، لذا ينصح الكثير من الأطباء بتناوله بوجبة السحور.وفي هذا التقرير نرصد وصفة جديدة وشهية لطبق الفول على الطريقة اليونانية، تختلف بشكل كبير عن الطريقة المصرية، كما أنها تتميز بسهولة التحضير والمذاق الشهي.- علبة فول سادة- 2 ملعقة عصير ليمون- ثوم- خل- ملح- ¼ كوب زيت زيتون- يتم خلط كل المكونات ماعدا الزيت في الخلاط، حتى نحصل على قوام جيد، ومع الوقت يتم وضع الزيت من وقت على فترات.- يمكن تزويد عين الجمل للتزين، ويقدم ساخن مع العيش المحمص.