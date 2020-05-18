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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا: إزالة 116 حالة تعدٍ على أراضٍ أملاك الدولة

الإثنين 18/مايو/2020 - 07:56 م
اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
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صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأن الوحدات المحلية بالمحافظة، قامت خلال الثلاثة أيام الماضية بعدة حملات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي، بالتنسيق مع وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا، وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا أسفرت عن إزالة 116 حالة تعد.

وأوضح المهندس عمر عبدالباقي مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا أن حملات الإزالة نجحت في إزالة 31 حالة تعد بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمراكز قنا ونجع حمادي ونقادة بمساحة 1182 مترا مربعا، وإزالة 81 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمراكز قنا ونجع حمادي وقفط وقوص وأبوتشت بمساحة 3 فدان و12 قيراطا و23 سهما، بالإضافة إلى إزالة 4 حالات مخالفة بناء عشوائي بمركز نقادة بمساحة 259 مترا مربعا.

وأضاف في بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام محافظة قنا، أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحتى الآن بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 327 حالة تعد بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمساحة 229772 مترا مربعا، و33 حالة تعد بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 68 فدانا و19 قيراطا و15 سهما، و771 حالة تعد بالبناء علي الأراضي الزراعية بمساحة 37 فدانا و5 قراريط و16 سهما، و88 حالة مخالفة بناء عشوائي بمساحة 10576 مترا مربعا.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وتعليمات السيد وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي.

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