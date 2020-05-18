خالد مغربي «دبابة» ينضم لمنسي لتطهير مربع البرث في الحلقة 25 من الاختيار

تفاصيل الحلقة 25 من مسلسل الاختيار يقترح عشماوي على مفتي التكفيريين في ليبيا في حالة دخول قوات حفتر لدرنة أن يختبئ رجالهم وسط الأهالي حتى لا يستطيع العثور عليهم وقتلهم.



وعلى جانب آخر يشرح منسي لأحد أصدقائه والذي يدعى خالد ويقدم شخصيته الفنان إسلام جمال بأنهم في سيناء يعرضون نفسهم كرجال جيش لخطر الموت من أجل حماية أهل سيناء وفي نفس الوقت القبض على العناصر التكفيرية.



وتحمل الحلقة الجديدة اسم "اللقاء الأخير" نسبة إلى آخر إجازة نزل فيها منسي للقاء والداته وزوجته ويذهب للكتيبة ١٠٣ ويلتقي برجاله ويخبرهم بأنهم مقبلون على عملية صعبة ويترك لهم الأمر بالمشاركة من أو الرفض ليجدهم جميعهم معه دون تردد ليقول لهم "رجالة منسي مبتخافش من حد"، كما أن التكفيريين في سيناء بقيادة سلمي يأتي لهم قرار من أمرائهم بتصفية منسي وبالفعل يبدأون في التخطيط لذلك الأمر نظرا للخطر الكبير الذي يشكله عليهم.



