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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

خالد مغربي «دبابة» ينضم لمنسي لتطهير مربع البرث في الحلقة 25 من الاختيار

الإثنين 18/مايو/2020 - 07:54 م
الاختيار
الاختيار
أمير محمد خالد
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يقدم لكم «الدستور» تفاصيل الحلقة 25 من مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة فى دور الشهيد البطل أحمد المنسي والفنان أحمد العوضي فى دور الإرهابي الخائن هشام عشماوي.

بعد استشهاد الشيخ سالم الذي كان يقدم شخصيته الفنان دياب في الحلقة 24 من مسلسل الاختيار، يبدأ القائد أحمد منسي الذي يقدم شخصيته الفنان أمير كرارة في تأمين مربع البرث حتى يشعر أهل سينا بأن الجيش لازال معهم ويقف في وجه التكفيريين، في الوقت نفسه يشعر التكفيريين بسعادة كبيرة بعد قتل الشيخ سالم بسبب تعاونه مع القوات المسلحة ويبدأون التخطيط لعمليات جديدة، كما أن عشماوي يشعر بالقلق من تواجده في ليبيا ويخبر الشيخ عمر مفتي الجماعة أنه يشعر بخطر كبير بتواجده في درنة بليبيا.

تفاصيل الحلقة 25 من مسلسل الاختيار

يقترح عشماوي على مفتي التكفيريين في ليبيا في حالة دخول قوات حفتر لدرنة أن يختبئ رجالهم وسط الأهالي حتى لا يستطيع العثور عليهم وقتلهم.

وعلى جانب آخر يشرح منسي لأحد أصدقائه والذي يدعى خالد ويقدم شخصيته الفنان إسلام جمال بأنهم في سيناء يعرضون نفسهم كرجال جيش لخطر الموت من أجل حماية أهل سيناء وفي نفس الوقت القبض على العناصر التكفيرية.

وتحمل الحلقة الجديدة اسم "اللقاء الأخير" نسبة إلى آخر إجازة نزل فيها منسي للقاء والداته وزوجته ويذهب للكتيبة ١٠٣ ويلتقي برجاله ويخبرهم بأنهم مقبلون على عملية صعبة ويترك لهم الأمر بالمشاركة من أو الرفض ليجدهم جميعهم معه دون تردد ليقول لهم "رجالة منسي مبتخافش من حد"، كما أن التكفيريين في سيناء بقيادة سلمي يأتي لهم قرار من أمرائهم بتصفية منسي وبالفعل يبدأون في التخطيط لذلك الأمر نظرا للخطر الكبير الذي يشكله عليهم.

الاختيار 25.. خالد مغربي "دبابة" ينضم للقائد أحمد منسي فى عملية مربع البرث


تنتهي الحلقة بمشهد انضمام خالد مغربي دبابة للمنسي في عملية مربع البرث جنوب رفح ويبدأون تنفيذ عملية مربع البرث وفي لقطة متميزة من صناع المسلسل انتهت الحلقة بأغنية "قالوا ايه" الخاصة بشهداء القوات المسلحة أثناء ذهاب رجال الجيش لمربع البرث.

الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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