رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة 7 يونيو

رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس التي عقدت اليوم الإثنين، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم ٧ يونيو المقبل.ولم يستكمل المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون قطاع الأعمال العام، نظرًا لضيق الوقت وقرب موعد الإفطار، حيث ناقش المجلس حتى المادة 21 وأجل المناقشة لباقي المواد للجلسة القادمة.وفي ختام الجلسة، قدم رئيس مجلس النواب التهنئة للشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الجميع إلى الالتزام بقرارات الحكومة بشأن الإجراءات الاحترازية أثناء العيد، في ظل مواجهة فيروس كورونا، قائلًا: "أدعوكم للالتزام بقرارات الحكومة أثناء العيد التي هي أساسًا وضعت لحماية صحتكم وسلامتكم".