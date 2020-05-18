نقابة المهندسين بالإسكندرية تجرى القرعة العلنية للقرض الحسن

أجرت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعودى نقيب المهندسين بالإسكندرية، القرعة العلنية للقرض الحسن للمهندسين بقيمة 10 آلاف جنيه للمهندس الذى يعول و5 آلاف للمهندس الذي لا يعول بقيمة إجمالية مليون جنيه.وقال الدكتور هشام سعودى نقيب المهندسين، خلال كلمته اثناء القرعة العلنية، إنها جاءت لدعم المهندسين فى خلال الأزمة الحالية بشأن تداعيات فيروس كورونا.وأضاف خلال كلمته أنه تقدم 75 مهندس للقرض بقيمة 5 آلاف ومن استوفى بالأوراق عدد 60 مهندس فقط وتم قبولهم جميعا، حيث أن العدد الذى تم تحديده هو 80 مهندس وبناء عليه تم زيادة عدد 10 مهندسين للحصول على قرض 10 آلاف جنيه.وأشار إلى أنه تقدم 253 مهندس للقرض الـ10 آلاف جنيه وبعد استيفاء الشروط بلغ عدد المتقدمين 2019 مهندس وهم من سيتم إجراء القرعة على اختيار 70 مهندس بدلا من 60 مهندس وذلك بانخفاض عدد المتقدمين بقرض ال5 آلاف جنيه وتم سحب 20 مهندس احتياطى وذلك فى حالة عدم تقديم الأوراق لم سيفوز بالقرعة فى خلال أسبوعين من القرعة.كما أكد أنه لأول مرة تم رفع عدد المستفيدين من القرض الحسن هذا العام ورفع قيمة القرض لمساهمة شباب المهندسين والأسر المعيلة.