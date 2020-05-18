شركة طيران تركية تتكبد خسائر يومية بقيمة 11 مليون دولار

تراجعت الرحلات لشركات الخطوط الجوية التركية، وتراجع عدد المسافرين على متن الرحلات بنسبة 48 ٪ خلال العام الحالي، وذلك وفقًا لتقرير البنك الاستثماري الروسي «VTB Capital».وأكد التقرير على أن الشركة تتكبد خسائر يومية بقيمة 11 مليون دولار نتيجة لتوقف الرحلات الجوية حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وذكر التقرير أن عائدات الشركة ستتراجع بنحو 48 %، أي ما يعادل 7 مليارات دولار، مؤكدًا أنها لن تنتفع من الانخفاض في سعر النفط بسبب إجراءات التحوط المالية التي سبق واتخذتها لمواجهة التقلبات في أسعار الوقود.ووفقًا لتوقعات البنك في التقرير، فمن المرجح أن تتكبد الخطوط الجوية التركية خسائر بنحو مليار دولار خلال عام 2020 الحالي.ومن جهة أخرى، تشير بيانات إلى أن شركة طيران «بيجاسوس» التركية، ستتحمل خسائر بقيمة 401.5 مليون ليرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.