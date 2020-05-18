رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 مايو 2020 الموافق 25 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الكهرباء يشهد بدء تجارب تشغيل خط «مرسى علم ـ برنيس»

الإثنين 18/مايو/2020 - 04:41 م
وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
أ ش أ
طباعة
شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، عبر الفيديوكونفرانس بدء تجارب تشغيل الخط الكهربى مرسى علم برنيس جهد 220 ك.ف بطول 150 كم وعدد 2 محطة متنقلة بمرسى علم جهد 2202222 ك.ف وبسعة مقدارها (60) م.ف.أ للوحدة الواحدة، وبهذا يتم اليوم لأول مرة ربط برنيس بالشبكة الكهربائية القومية.

وبذلك تم توصيل التيار الكهربى من خلال الشبكة القومية لمنطقة الساحل الجنوبى الشرقى للبحر الأحمر بدءًا من القصير وانتهاءً بمنطقة برنيس مرورًا بمرسى علم، الأمر الذى تطلب إنشاء خط هوائى مزدوج الدائرة جهد 220 ك.ف وبطول 295 كم وباستثمارات بلغت حوالى (970 مليون جنيه مصرى)، بالإضافة إلى تركيب عدد (4) وحدات متنقلة جهد 2202222 ك.ف بواقع وحدتين بكل من موقعى مرسى علم وبرنيس وبسعة مقدارها (60) م.ف.أ للوحدة الواحدة وبلغت إجمالى تكلفة هذه الوحدات حوالى 180 مليون جنيه.

وقد نجحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى تنفيذ هذا الخط فى وقت قياسى (6 أشهر)، طبقًا للجدول الزمنى المعد لذلك وبالتعاون مع شركات متخصصة كبرى فى هذا المجال، ولم يعق تنفيذ هذا المشروع الظروف الصعبة الحالية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، حيث كان يتم متابعة تنفيذ المشروع أسبوعيًا بمعرفة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد الدكتور شاكر أن أهمية ربط هذه المناطق بالشبكة الكهربية الموحدة ترجع إلى تحقيق سبل التنمية العمرانية والسياحية والاجتماعية بهذه المناطق الواعدة، علاوة على خفض التكلفة الحالية لتوصيل الطاقة الكهربائية لهذه المناطق التى يتم تغذيتها حاليًا عن طريق وحدات توليد ديزل ووحدات غازية عالية التكلفة، حيث يبلغ متوسط تكلفة التشغيل والصيانة وقطع الغيار لهذه الوحدات للأحمال الحالية بمنطقة القصير ومرسى علم (بدون القرى السياحية والتي تعتمد على وحدات الديزل الخاصة بها) سنويًا حوالى 270 مليون جنيه.

وتأتى هذه الأعمال استمرارًا لجهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتطوير كل الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين طبقًا لأعلى مستويات الجودة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إجازة عيد الفطر.. موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

أمن القاهرة يفض إفطارا جماعيا أقامه نائب لأصدقائه أمام منزله

سعر الدولار اليوم الأحد 17-5-2020 فى البنوك المصرية

وزير المالية يكشف سبب وقف تطبيق ضريبة الأطيان لمدة عامين

الصور

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

image description

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

image description

ملك عماد.. فتاة الباليه المنزلي

image description

«عودة الأمل».. توزيع كعك العيد على أصحاب الهمم والأيتام فى إمبابة (صور)

الأكثر قراءة

بعد إجازة عيد الفطر.. موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

«الوزراء»: 4 استثناءات من قرار حظر المواصلات العامة

11 نصيحة للتغلب على ارتفاع درجة الحرارة.. غدًا

رئيس الوزراء يعلن مواعيد حظر التجول فى عيد الفطر

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

وليد توفيق: أنا مثل أعلى لراغب علامة

سرقها من «عبدالوهاب».. قصة أول أغنية لمحمد رشدى

قصة حب مجهولة.. العندليب ووردة الجزائرية في «شهادة للتاريخ»

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

خبير تغذية: رمضان وصفة سحرية لإنقاص الوزن

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

منوعات

اكتشاف مقابر يعود تاريخها لأكثر من 1200 سنة شمالي الصين

انقراض الأنواع عملاقة من الكنغر والتماسيح بسبب تغير المناخ

«خليك فى البيت».. وصية الخبراء فى زمن كورونا مع ارتفاع الحرارة برمضان

دراسة: عقاقير «الإنترفيرون» تساعد فى مكافحة «كورونا»

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
توبة الشرير.. أبى فى السينما المصرية
ماجد حبته
رحم الله القطريين.. وأموالهم
د. منى حلمى
قسطنطين كفافيس.. صديقى الذى علمنى الاستغناء عن الشهرة والأضواء الخادعة
يوسف إدوارد
شكرًا عادل إمام "القبطي"
المزيد

الثقافة

«أنا عندي حنين».. كتاب يستحضر الألعاب الشعبية في الأردن

«العويس الثقافية» تناقش «عزلة الكتابة في زمن كورونا» الأربعاء

«إيكوزيوم» تصدر رواية «بعد فوات الأوان» عن الأحلام البعيدة

1000 كاتب تطلق «أتقل على قد ما تقدر» من ألبوم «أنثى» (فيديو)