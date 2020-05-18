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عالم

الجزائر تخصص 70 مليار دينار لمواجهة كورونا

الإثنين 18/مايو/2020 - 04:38 م
عبد الرحمن راوية
عبد الرحمن راوية وزير المالية الجزائري
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قال عبدالرحمن راوية وزير المالية الجزائري، إن بلاده خصصت أكثر من 70 مليار دينار جزائري (الدولار يساوي نحو 125 دينارًا) لمكافحة وباء كورونا، من بينها 20 مليار دينار موجهة للفئات المهنية التي فقدت دخلها بسبب الوباء.

وأضاف راوية، في تصريحات صحفية، اليوم، أن هذه المخصصات تتضمن أولًا ملحق اعتمادات بمبلغ 3,7 مليار لوزارة الصحة، تم توجيهها للحصول على منتجات صيدلانية والأجهزة الطبية والمواد الاستهلاكية ووسائل الحماية بقيمة 3,5 مليار دينار والكواشف في إطار البحث والخدمات بقيمة 100 مليون دينار وكاميرات حرارية بقيمة 100 مليون دينار.

وذكر أنه تم تسجيل ملحق اعتمادات بـ11,5 مليار دينار مخصصة لوزارة الداخلية يتضمن منحة 6 آلاف دينار، والتي تم رفعها إلى 10 آلاف دينار لمصلحة 2,2 مليون محتاج.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء اعتمادات بقيمة 16,5 مليار دينار موجهة لوزارة الصحة بغرض تغطية العلاوة الاستثنائية لصالح عمال القطاع الصحي العاملين في إطار محاربة فيروس كورونا، كما تم أيضًا إنشاء ملحق اعتماد آخر لفائدة وزارة الصحة بـ8,9 مليار دينار لدعم استراتيجية مكافحة وباء كورونا، بالإضافة إلى مبلغ 7,8 مليار دينار كملحق اعتمادات لرجال الأمن الوطني والحماية المدنية والجمارك.

وقال إنه سيتم تخصيص مبلغ 20 مليار دينار للعائلات التي لا يعمل فيها رب الأسرة، والفئات الاجتماعية والمهنية التي فقدت دخلها في الظرف الحالي، كما تم تخصيص 106 مليارات دينار لشراء الأدوية.

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