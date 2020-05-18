رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 مايو 2020 الموافق 25 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

طريقة عمل الكعك الدايت بسعرات حرارية قليلة

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:33 م
الكعك الدايت
الكعك الدايت
شيماء دهب
طباعة
يتبع العديد من الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية صحية عن طريقة عمل الكعك الدايت تجنبًا لزيادة الوزن ورغبة منهم فى تناول الطعام مع الاحتفاظ بصحة جيدة، وبالتزامن مع اقتراب موسم عيد الفطر المباشر الذي يشتهر بالكعك.

نقدم في السطور التالية طريقة عمل الكعك الدايت بسعرات حرارية قليلة

يحتوي الكعك العادي على 250 سعر حراري على الأقل بينما الكحك الدايت يحتوي على 112 سعرًا حراريًا للقطعة الواحدة.

مقادير طريقة عمل الكعك الدايت

• نصف كوب دقيق أسمر.
• نصف كوب دقيق أبيض.
• ربع كوب سمنة بلدي.
• ربع كوب بيبي فود تفاح.
• 2 ملعقة كبيرة ستيفيا" محلى دايت".
• رشة ملح خفيفة.
• ماء ورد أو ريحة كحك
• ملعقة صغيرة بيكنج باودر

طريقة عمل كعك العيد الدايت

- نبدء في خلط الدقيق الأسمر والأبيض مع "الاستيفا "وهو نوع من السكر الدايت والبيكنج بودر ورشة الملح.

- ثم نقوم بوضع السمن على النار وبعد أن تذوب نضعها ساخنة على الخليط السابق ونقوم بتقليب المزيج بشكل جيد.

- نجهز البيبى فود وهو طعام الأطفال ويمكننا شراؤه جاهزًا من الصيدليات أو إعداده فى المنزل عن طريق سلق تفاحة مقشرة ثم ضربها فى الخلاط.

- نضيف البيبى فود مع ماء الورد إلى الخليط ثم نعجن حتى تصبح العجينة متماسكة ويمكن تشكيلها.

- ويمكن لسهولة العجن والتشكيل أن نضيف قليل من الماء تدريجيًا.

- نقوم بعمل أشكال من الكعك ثم نرصها فى "صاج" مدهون بالسمن ثم نضعها فى الفرن.

اقرأ ايضا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

والدة تميم تجري عملية تجميل في إسرائيل

الوزراء: طرح كمامة قماش تُستخدم لمدة شهر بـ5 جنيهات

وزير المالية يكشف سبب وقف تطبيق ضريبة الأطيان لمدة عامين

«الدواء المصرية»: غير مصرح ببيع أو تداول كواشف تشخيص كورونا

الصور

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

image description

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

image description

ملك عماد.. فتاة الباليه المنزلي

image description

«عودة الأمل».. توزيع كعك العيد على أصحاب الهمم والأيتام فى إمبابة (صور)

الأكثر قراءة

بعد إجازة عيد الفطر.. موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

«الوزراء»: 4 استثناءات من قرار حظر المواصلات العامة

رئيس الوزراء يعلن مواعيد حظر التجول فى عيد الفطر

وزير المالية يكشف سبب وقف تطبيق ضريبة الأطيان لمدة عامين

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

وليد توفيق: أنا مثل أعلى لراغب علامة

سرقها من «عبدالوهاب».. قصة أول أغنية لمحمد رشدى

قصة حب مجهولة.. العندليب ووردة الجزائرية في «شهادة للتاريخ»

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

خبير تغذية: رمضان وصفة سحرية لإنقاص الوزن

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

منوعات

اكتشاف مقابر يعود تاريخها لأكثر من 1200 سنة شمالي الصين

انقراض الأنواع عملاقة من الكنغر والتماسيح بسبب تغير المناخ

«خليك فى البيت».. وصية الخبراء فى زمن كورونا مع ارتفاع الحرارة برمضان

دراسة: عقاقير «الإنترفيرون» تساعد فى مكافحة «كورونا»

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
توبة الشرير.. أبى فى السينما المصرية
ماجد حبته
رحم الله القطريين.. وأموالهم
د. منى حلمى
قسطنطين كفافيس.. صديقى الذى علمنى الاستغناء عن الشهرة والأضواء الخادعة
يوسف إدوارد
شكرًا عادل إمام "القبطي"
المزيد

الثقافة

«أنا عندي حنين».. كتاب يستحضر الألعاب الشعبية في الأردن

«العويس الثقافية» تناقش «عزلة الكتابة في زمن كورونا» الأربعاء

«إيكوزيوم» تصدر رواية «بعد فوات الأوان» عن الأحلام البعيدة

1000 كاتب تطلق «أتقل على قد ما تقدر» من ألبوم «أنثى» (فيديو)