



نقدم في السطور التالية طريقة عمل الكعك الدايت بسعرات حرارية قليلة يحتوي الكعك العادي على 250 سعر حراري على الأقل بينما الكحك الدايت يحتوي على 112 سعرًا حراريًا للقطعة الواحدة.



مقادير طريقة عمل الكعك الدايت • نصف كوب دقيق أسمر.

• نصف كوب دقيق أبيض.

• ربع كوب سمنة بلدي.

• ربع كوب بيبي فود تفاح.

• 2 ملعقة كبيرة ستيفيا" محلى دايت".

• رشة ملح خفيفة.

• ماء ورد أو ريحة كحك

• ملعقة صغيرة بيكنج باودر



طريقة عمل كعك العيد الدايت يحتوي الكعك العادي على 250 سعر حراري على الأقل بينما الكحك الدايت يحتوي على 112 سعرًا حراريًا للقطعة الواحدة.• نصف كوب دقيق أسمر.• نصف كوب دقيق أبيض.• ربع كوب سمنة بلدي.• ربع كوب بيبي فود تفاح.• 2 ملعقة كبيرة ستيفيا" محلى دايت".• رشة ملح خفيفة.• ماء ورد أو ريحة كحك• ملعقة صغيرة بيكنج باودر

- نبدء في خلط الدقيق الأسمر والأبيض مع "الاستيفا "وهو نوع من السكر الدايت والبيكنج بودر ورشة الملح.



- ثم نقوم بوضع السمن على النار وبعد أن تذوب نضعها ساخنة على الخليط السابق ونقوم بتقليب المزيج بشكل جيد.



- نجهز البيبى فود وهو طعام الأطفال ويمكننا شراؤه جاهزًا من الصيدليات أو إعداده فى المنزل عن طريق سلق تفاحة مقشرة ثم ضربها فى الخلاط.



- نضيف البيبى فود مع ماء الورد إلى الخليط ثم نعجن حتى تصبح العجينة متماسكة ويمكن تشكيلها.



- ويمكن لسهولة العجن والتشكيل أن نضيف قليل من الماء تدريجيًا.



- نقوم بعمل أشكال من الكعك ثم نرصها فى "صاج" مدهون بالسمن ثم نضعها فى الفرن.







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يتبع العديد من الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية صحية عن طريقة عمل الكعك الدايت تجنبًا لزيادة الوزن ورغبة منهم فى تناول الطعام مع الاحتفاظ بصحة جيدة، وبالتزامن مع اقتراب موسم عيد الفطر المباشر الذي يشتهر بالكعك.