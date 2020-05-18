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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أنباء عن استقالة مهندس الاتفاقية التركية مع ليبيا

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:25 م
أردوغان
أردوغان
أبوزيد على
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استقال الجنرال، جهاد يايجي، الذي رقاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من رئاسة أركان قيادة القوات البحرية إلى رئاسة الأركان العامة في تركيا، حسبما أكد الصحفي نديم شينر بصحيفة حرييت التركية.

وقالت الصحيفة إن أسباب الاستقالة التي أوردها يايجي هي الظلم والإهانة التي تعرض لها.

ونشر الصحفي تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه "وفقا للمعلومات التي حصل عليها من الدوائر المقربة، فإن الجنرال جهاد يايجي، الذي أرادت وزارة الدفاع نقله من رئاسة الأركان البحرية إلى هيئة الأركان العامة، استقال بسبب ما وصفه بالظلم الذي تعرض له نتيجة ملفات ومسرحيات ملفقة وزائفة"

ومن جانبه قال سايجي أوزتورك الصحفي بجريد سوزجو المعارضة، أن يايجي قال "لقد تأذى شرفي وكبريائي العسكري" وكذلك كشف عن الأسباب التي دفعته لتقديم استقالته.

كان قد أصدر أردوغان، قبل أيام قرارا بنقل الجنرال جهاد يايجي، الذي يوصف بأنه مهندس الاتفاقية البحرية مع ليبيا.

وانتشرت أنباء حول تعرض يايجي لتهديدات بخروجه من القوات المسلحة التركية من قبل إحدى الشركات الموالية لأردوغان، بعد معارضته لجنة شراء الأسلحة التابعة للبحرية بخصوص مناقصة بشأن شراء طوربيد للقوات البحرية، على أساس أن المبادئ المحددة في مواصفات مناقصة الطوربيد لم يتم الالتزام بها.

وقال التقرير إن يايجي كان له دور في تعزيز قدرات ميليشيات الوفاق لدعم الاتفاقية البحرية التي أثارت غضب قوى إقليمية، خاصة دول منطقة شرق المتوسط، التي رأت فيها انتهاكًا للقوانين الدولية وسيادة تلك الدول على مناطقها البحرية.

وألف يايجي كتابًا بعنوان "ليبيا جارة تركيا من البحر"، اعتبر فيه أن توقيع تركيا اتفاقًا مع ليبيا لتحديد مناطق النفوذ البحرية سيكون أخطر سيناريو بالنسبة لليونان.

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