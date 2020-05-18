رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 مايو 2020 الموافق 25 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

عائلة تاجر كرداسة المتهمون بقتله يمثلون الجريمة

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:20 م
جثه
جثه
ندى حمدي
طباعة
تواصل نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، اليوم الإثنين، تحقيقاتها في مقتل تاجر قماش بكرداسة بعدما أمرت بحبس زوجة القتيل ونجله ونجل شقيقته بتهمة القتل العمد، وانتقلت النيابة مصطحبة المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة لإجراء معاينة تصويرية بمسرح الجريمة.

مثل المتهمون الجريمة كاملة، وتم الاستعانة بفرد شرطة للقيام بدور المجني عليه وشرح المتهمون كيفية تخدير المجني عليه وتكميم فمه بمخدة ثم ضربه بسكين في بطنه وانتهت الجريمة بلفه في ملاءة ونقله بـ"تروسيكل" لمقابر "أبو رواش" وفتحوا مقبرة ووضعوا فيها الجثة.

وانتقل محمد رفعت طلبة وكيل أول نيابة حوادث شمال الجيزة إلى المقابر التي أرشد عنها المتهمون، وأرشدوا عن مكان المقبرة التي وضعوا فيها الجثة.

واعترفت المتهمة الرئيسية زوجة القتيل أنها أعدت كمية من الاسمنت والجبس وذهبت للمقبرة ثاني يوم، ووضعت الاسمنت على باب المقبرة من الخارج خوفا من انتشار رائحتها، لأنها ليست مدفونة بعلم أصحاب المقبرة.

أبويا يستاهل
أدلى نجل القتيل خلال تحقيقات النيابة بدوافعه لارتكاب الجريمة بالتعاون مع والدته ونجل عمته، وقال إنه يكره والده بشدة لأنه يعامله معاملة سيئة واعتاد على ضربه وسبه دائمًا، بشكل مستمر أمام الجميع، وكان يعايره بوالدته، وأكد حرصه على القتل قائلًا: "كنت بكرهه ويستاهل أكثر من كده".

أوضح المتهم أن تعدى عليه في إحدى المرات وجرده تماما من ملابسه قائلا: "قلعني ملط وربطني في مدخل البيت وضربني"، لافتا إلى أنه قبل يوم الجريمة كسر ذراعه ولذلك ساعدته والدته ونجل عمته في نقل الجثة لعدم قدرته على ذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها.

ذكر المتهمون أنهم جهزوا سكينا كبير الحجم، وتولى نجل شقيقته شراء أقراص منوم وضعتها الزوجة في مشروب "تمر هندي" تناوله الزوج بعد الإفطار، وعندما فقد الوعي عقب صلاة العشاء صعد المتهمون للطابق الثالث الذي يمكث به المجني عليه، ما أن استعاد وعيه قال لنجل شقيقته: "ألحقني مراتي سممتني أنا مش حاسس بجسمي".

جثة في المقابر
بدأت الزوجة في جذب يد الزوج لقياس مدى مقاومته ومع عدم قدرته على منعها وتراخي جسده فأسرعت بوضع "مخدة" على وجهه وأعطت إشارة لنجل شقيقته الذي حمل السكين وشق بها بطنه ثم ساعد الزوجة في خنقه حتى تأكدا من موته.

وأحضر نجله ملاءة وحبال كانت جهزتها والدته ولفوا جثة المجني عليه وربطوه بالحبال من مناطق الرقبة واليدين والرجلين ثم حملوه في تروسيكل وتوجهوا به لمقابر أبو رواش حيث قاموا بكسر قفل أحد الأحواش وألقوا الجثة بداخله ثم أغلقوا الباب بقفل جديد وعادوا للمنزل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

والدة تميم تجري عملية تجميل في إسرائيل

وزير التموين: المخابز ستستمر بالعمل خلال أيام العيد (فيديو)

أمن القاهرة يفض إفطارا جماعيا أقامه نائب لأصدقائه أمام منزله

تأجيل امتحانات الثانوية العامة لـ 21 يونيو

الصور

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

image description

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

image description

ملك عماد.. فتاة الباليه المنزلي

image description

«عودة الأمل».. توزيع كعك العيد على أصحاب الهمم والأيتام فى إمبابة (صور)

الأكثر قراءة

بعد إجازة عيد الفطر.. موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

«الوزراء»: 4 استثناءات من قرار حظر المواصلات العامة

رئيس الوزراء يعلن مواعيد حظر التجول فى عيد الفطر

وزير المالية يكشف سبب وقف تطبيق ضريبة الأطيان لمدة عامين

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

وليد توفيق: أنا مثل أعلى لراغب علامة

سرقها من «عبدالوهاب».. قصة أول أغنية لمحمد رشدى

قصة حب مجهولة.. العندليب ووردة الجزائرية في «شهادة للتاريخ»

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

خبير تغذية: رمضان وصفة سحرية لإنقاص الوزن

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

منوعات

اكتشاف مقابر يعود تاريخها لأكثر من 1200 سنة شمالي الصين

انقراض الأنواع عملاقة من الكنغر والتماسيح بسبب تغير المناخ

«خليك فى البيت».. وصية الخبراء فى زمن كورونا مع ارتفاع الحرارة برمضان

دراسة: عقاقير «الإنترفيرون» تساعد فى مكافحة «كورونا»

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
توبة الشرير.. أبى فى السينما المصرية
ماجد حبته
رحم الله القطريين.. وأموالهم
د. منى حلمى
قسطنطين كفافيس.. صديقى الذى علمنى الاستغناء عن الشهرة والأضواء الخادعة
يوسف إدوارد
شكرًا عادل إمام "القبطي"
المزيد

الثقافة

«أنا عندي حنين».. كتاب يستحضر الألعاب الشعبية في الأردن

«العويس الثقافية» تناقش «عزلة الكتابة في زمن كورونا» الأربعاء

«إيكوزيوم» تصدر رواية «بعد فوات الأوان» عن الأحلام البعيدة

1000 كاتب تطلق «أتقل على قد ما تقدر» من ألبوم «أنثى» (فيديو)