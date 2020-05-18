إيران تبدأ أولى الخطوات لإطلاق آلية التجارة الإنسانية مع سول

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أنه تم "اتخاذ خطوات أولية واستشارات سياسية" لإطلاق آلية التجارة الإنسانية بين كوريا الجنوبية وإيران.وكانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قد أعلنت في 22 مارس الماضي، أن سول تستكشف سبل تقديم المساعدة الإنسانية لإيران لمكافحة وباء كورونا.وبحسب ما ورد أرسل الرئيس حسن روحاني رسالة إلى نظيره الكوري الجنوبي في وقت سابق من هذا الشهر وقدمت إيران طلبات عبر قنوات أخرى، مما دفع سيول للتركيز على القضية.منذ إعادة فرض العقوبات التجارية والمصرفية الأمريكية على إيران في 2018، تشكو طهران من أنها لا تستطيع تلبية بعض احتياجاتها الطبية الأساسية.وقالت الولايات المتحدة إن عقوباتها لا تحد من التجارة في المواد الغذائية والإمدادات الطبية، لكن البعض يجادل بأن القيود المصرفية تؤثر على التجارة الإنسانية.توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاقية مماثلة مع سويسرا في ديسمبر 2019 لفتح قناة تجارية إنسانية مع إيران للسماح للشركات السويسرية ببيع المواد الغذائية والأدوية، مع إتمام أول صفقة بالفعل.وتعني الاتفاقية أن الشركات التي تبيع المواد المعتمدة لإيران لا تحتاج إلى الخوف من أي انتقام أمريكي.كما أشار عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم إلى قناة التجارة الإنسانية السويسرية تحاول طهران تفعيل الآلية.