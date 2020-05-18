رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 مايو 2020 الموافق 25 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تبدأ أولى الخطوات لإطلاق آلية التجارة الإنسانية مع سول

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:13 م
إيران
إيران
منار أحمد
طباعة
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أنه تم "اتخاذ خطوات أولية واستشارات سياسية" لإطلاق آلية التجارة الإنسانية بين كوريا الجنوبية وإيران.

وكانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قد أعلنت في 22 مارس الماضي، أن سول تستكشف سبل تقديم المساعدة الإنسانية لإيران لمكافحة وباء كورونا.

وبحسب ما ورد أرسل الرئيس حسن روحاني رسالة إلى نظيره الكوري الجنوبي في وقت سابق من هذا الشهر وقدمت إيران طلبات عبر قنوات أخرى، مما دفع سيول للتركيز على القضية.

منذ إعادة فرض العقوبات التجارية والمصرفية الأمريكية على إيران في 2018، تشكو طهران من أنها لا تستطيع تلبية بعض احتياجاتها الطبية الأساسية.

وقالت الولايات المتحدة إن عقوباتها لا تحد من التجارة في المواد الغذائية والإمدادات الطبية، لكن البعض يجادل بأن القيود المصرفية تؤثر على التجارة الإنسانية.

توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاقية مماثلة مع سويسرا في ديسمبر 2019 لفتح قناة تجارية إنسانية مع إيران للسماح للشركات السويسرية ببيع المواد الغذائية والأدوية، مع إتمام أول صفقة بالفعل.

وتعني الاتفاقية أن الشركات التي تبيع المواد المعتمدة لإيران لا تحتاج إلى الخوف من أي انتقام أمريكي.

كما أشار عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم إلى قناة التجارة الإنسانية السويسرية تحاول طهران تفعيل الآلية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يعلن مواعيد حظر التجول فى عيد الفطر

اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 20202019

الوزراء: طرح كمامة قماش تُستخدم لمدة شهر بـ5 جنيهات

«الدواء المصرية»: غير مصرح ببيع أو تداول كواشف تشخيص كورونا

الصور

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

image description

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

image description

ملك عماد.. فتاة الباليه المنزلي

image description

«عودة الأمل».. توزيع كعك العيد على أصحاب الهمم والأيتام فى إمبابة (صور)

الأكثر قراءة

بعد إجازة عيد الفطر.. موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

«الوزراء»: 4 استثناءات من قرار حظر المواصلات العامة

رئيس الوزراء يعلن مواعيد حظر التجول فى عيد الفطر

وزير المالية يكشف سبب وقف تطبيق ضريبة الأطيان لمدة عامين

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

وليد توفيق: أنا مثل أعلى لراغب علامة

سرقها من «عبدالوهاب».. قصة أول أغنية لمحمد رشدى

قصة حب مجهولة.. العندليب ووردة الجزائرية في «شهادة للتاريخ»

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

خبير تغذية: رمضان وصفة سحرية لإنقاص الوزن

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

منوعات

اكتشاف مقابر يعود تاريخها لأكثر من 1200 سنة شمالي الصين

انقراض الأنواع عملاقة من الكنغر والتماسيح بسبب تغير المناخ

«خليك فى البيت».. وصية الخبراء فى زمن كورونا مع ارتفاع الحرارة برمضان

دراسة: عقاقير «الإنترفيرون» تساعد فى مكافحة «كورونا»

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
توبة الشرير.. أبى فى السينما المصرية
ماجد حبته
رحم الله القطريين.. وأموالهم
د. منى حلمى
قسطنطين كفافيس.. صديقى الذى علمنى الاستغناء عن الشهرة والأضواء الخادعة
يوسف إدوارد
شكرًا عادل إمام "القبطي"
المزيد

الثقافة

«أنا عندي حنين».. كتاب يستحضر الألعاب الشعبية في الأردن

«العويس الثقافية» تناقش «عزلة الكتابة في زمن كورونا» الأربعاء

«إيكوزيوم» تصدر رواية «بعد فوات الأوان» عن الأحلام البعيدة

1000 كاتب تطلق «أتقل على قد ما تقدر» من ألبوم «أنثى» (فيديو)