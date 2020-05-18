تأجيل محاكمة المتهمين فى «كتائب حلوان»

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة محمد شيرين فهمي، اليوم الإثنين، تأجيل مرافعات الدفاع في محاكمة المُتهمين في "كتائب حلوان"، لجلسة 28 يونيو.وجاء في أمر إحالة النيابة العامة أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.