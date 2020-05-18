عائشة بن أحمد ضيفة برنامج «خلي بالك من فيفي» الليلة

تحل الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، ضيفة على حلقة الليلة من برنامج "خلي بالك من فيفي"، الذي تقدمه الفنانة فيفي عبده على شاشة "MBC مصر" في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، وتُعاد الساعةً الثالثة والنصف بعد منتصف الليل."خلي بالك من فيفي" هو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحه بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد، ويستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز نجوم الفن والإعلام.يُعرض برنامج "خلي بالك من فيفي" على قناة "MBC مصر" الساعة 11:30 مساءً خلال شهر رمضان.