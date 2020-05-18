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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اعترافات المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة في الأميرية

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:55 م
اعترافات المتهمين
اعترافات المتهمين
حسام التمساح
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أدلى عاطلان متهمان بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة متعلقات المواطنين باعترافات تفصيلية أمام نيابة الأميرية، حيث أكدا أنهما ارتكبا واقعتي سرقة.

وأشار المتهمان إلى أنهما تحصلا من المواطنين من خلال سرقتهم بالإكراه على مبالغ مالية تجاوزت الـ 2000 جنيه، مشيرين إلى أنهما ينفقان الأموال على شراء المواد المخدرة قائلين "بنصرف الفلوس على مزاجنا".

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بدائرة القسم تلاحظ لهم سير دراجة نارية "توك توك" بالمخالفة لقرار الحظر وأمكن استيقافها، وضبط مستقليها وتبين أنهما (موظف مفصول، عاطل "لهما معلومات مسجلة") وبحوزة أحدهما (هاتفان محمولان "مجهولا المصدر") وبصحبتهما قائدها.

وبسؤال الأخير أقر باستقلال المذكورين الدراجة النارية صحبته عقب إدعائهما أنهما رجال شرطة، وقيامهما بالمرور صحبته بدائرة القسم واستيقاف المارة وتفتيشهم.

بمواجهة المتهمين اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة".

وأقرا بارتكاب حادثي سرقة بذات الأسلوب، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين واتهماهما بالسرقة بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة".

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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