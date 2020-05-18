«الأرصاد» تحذر: لا تتعرضوا للشمس (فيديو)

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية، المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن موعد انكسار الموجة سيكون في نهاية الأسبوع الجاري.وقال شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إن البلاد تتعرض لموجة شديدة الحرارة، حيث إن هناك فرقًا كبيرًا بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، موضحا أن البلاد متأثرة بمنخفض السودان الموسمي، والذي يمتد تأثيره إلى معظم مدن ومحافظات الجمهورية، محذرًا المواطنين من التعرض للشمس.وأشار إلى أن محافظات جنوب الصعيد تشهد سقوطًا للأمطار، موضحًا أن الموجة الحارة ستنكسر يوم الجمعة المقبل، وستصل درجة الحرارة إلى 31 درجة.