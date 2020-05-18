جومانا مراد: سعيدة برد فعل الجمهور حول مسلسل «خيانة عهد»

أعربت الفنانة السورية جومانا مراد عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها حول مسلسل "خيانة عهد" الذي يعرض حاليا على الشاشة الصغيرة ضمن دراما رمضان 2020، مشيرة إلى أن الجمهور أبدى إعجابه الشديد بشخصيتها في المسلسل.وأضافت الفنانة السورية - في بيان اليوم الإثنين - أن ردود الأفعال الإيجابية نتيجة كواليس العمل التي كانت مليئة بالحب، فضلا عن أن العمل أعد بشكل جيد، مشيرة إلى أنها تحب الأدوار التي تضيف إليها شيئا جديدا، وتضع التفاصيل الخاصة بها على الشخصية، وأن النص يعد أهم عنصر بالنسبة لها، موضحة أنها تحدد تفاصيل الشخصية على أساسه.وأبدت تمنياتها أن تكون أظهرت الدور بالشكل المناسب، موضحة أنها بذلت مجهودا كبيرا، وعبرت عن سعادتها بالعمل مع الفنانة يسرا في المسلسل، لافتة إلى أنها لا تود أن تكرر نفسها عند اختيار أدوارها، وتحرص دائما على أن تؤدي أدوارا مختلفة لأن الجمهور ينتظر منها أن تقدم له شيئا جديدا كل مرة، مما يمثل تحديا لها.وتدور أحداث مسلسل "خيانة عهد" حول شخصية تدعى "عهد" وهي من طبقة متوسطة وأصبحت تملك مصنعا للملابس، ما جعلها ميسورة الحال، وتقوم بحل مشاكل أخواتها وتهمل ابنها الذي يجسد دوره الممثل خالد أنور، ولكنه يلجأ إلى تعاطي المخدرات ويصبح مدمنًا.ويشارك في بطولة المسلسل باقة من النجوم بينهم: بيومي فؤاد، وعبير صبري، حلا شيحة، وهنادي مهنا، وخالد أنور، وخالد سرحان، ومن تأليف أحمد عادل وأمين جمال، وإخراج سامح عبد العزيز.