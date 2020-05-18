ضبط عصابة بيع السيارات بعقود مزورة فى الجيزة

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط تشكيل عصابى بالجيزة تخصص في الاستيلاء على السيارات وبيعها بموجب عقود مزورة.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمشاركة قطاع الأمن العام قيام شخصين، مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى الاستيلاء على السيارات، حيث يقوم الأول باستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد ابتدائي لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى الأهرام- الطالبية مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 8 وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.