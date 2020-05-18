الأنبا ماركوس يترأس القداس الإلهى بدير القديسة دميانة

ترأس الأنبا ماركوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدمياط وكفر الشيخ، صباح اليوم الإثنين صلوات القداس الإلهي بدير القديس دميانة بالبراري، وذلك دون حضور من الأقباط.واقتصرت صلوات القداس الإلهي على عدد قليل من كهنة الإيبارشية؛ حرصًا منه على الحد من التجمعات للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.ويحتفل الدير اليوم بعيد تكريس كنيسة الشهيدة دميانة والأربعين عذاري، دون حضور من الأقباط، كما تم تطيب رفاتها بالأمس بحضور الأنبا ماركوس وبعض كهنة الإيبارشية.يحرص أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على المشاركة في تقديم عظات روحية " أونلاين "، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك كبديل عن إغلاق الكنائس وتعليق الصلوات وفقًا لقرار المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي تم إصداراه خلال شهر مارس الماضي للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الكنيسة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيتم النظر في إعادة فتح الكنائس منتصف شهر يونيو المقبل بشكل تدريجي.