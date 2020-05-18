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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة القطبية باليونان تستأنف صلوات القداسات

الإثنين 18/مايو/2020 - 06:55 ص
الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية
تريزة شنودة
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استأنفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باليونان، أمس الأحد، تحت رعاية الأنبا بافلوس أسقف الإيبارشية، صلوات القداسات الإلهية، عقب انقطاع لمدة أكثر من شهرين نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأقامت الكنيسة القبطية باليونان، ثلاث قداسات بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مار مرقس بأثينا، ولكن بإجراءات احترازية مكثفة للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك وفقا لتعليمات وزارة الصحة ووزارة التعليم والشئون الدينية اليونان، ومن أهمها ضرورة الحفاظ على قواعد التباعد وارتداء الكمامات خلال الدخول إلى الكنيسة.

ويحرص أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على المشاركة في تقديم عظات روحية "أونلاين"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك كبديل عن إغلاق الكنائس وتعليق الصلوات، وفقا لقرار المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والذي تم إصداره خلال شهر مارس الماضي للحد من التجمعات، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكنيسة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيتم النظر في إعادة فتح الكنائس منتصف شهر يونيو المقبل بشكل تدريجي.

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