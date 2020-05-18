إيبارشية أسوان تصدر قرارات جديدة بشأن صلوات المعمودية والجنازات

أصدرت إيبارشية أسوان بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برعاية الأنبا هدرا مطران أسوان، عدة قرارات جديدة بشأن الفترة الاستثنائية التي تمر بها الكنائس منذ انتشار فيروس كورونا.وأعلنت الإيبارشية أن الصلاة على الموتى سوف تتم بكنيسة الثلاث فتية بأسوان، ويقوم أباء الكنيسة بالصلاة على المتنقل، مؤكدة على ضرورة عدم تواجد أعداد كبيرة أثناء الصلاة، والاكتفاء بحضور أسرة المتنقل، مع الالتزام بعدم استقبال التعازي في القاعات ويكتفي بالتعزية تليفونيا.وأشارت إيبارشية أسوان، في بيانها، إلى أنه نظرا للانتشار السريع لوباء كورونا يتم عمل صلاة الثالث داخل البيوت أو الكنائس وكنوع من التعزية يقوم الأب الكاهن بعمل ترحيم باسم المنتقل عندما تفتح الكنائس، أما عن طقس المعموية، يتم كاملا بحضور والدي الطفل وبحد أقصى تعميد "3" أطفال فقط.وتابعت: "أما عن سر الاعتراف يمكن أن يحدد الأباء الكهنة أياما معينة بعدد ساعات قليلة لعدد من الأفراد حتى لا تحدث أى تجمعات"، مؤكدة أن الكنيسة تصلي بأن يرفع الله هذا الوباء لكي تفتح أبواب الكنائس مرة أخرى حتى يتمكن الجميع من التناول من الأسرار المقدسة، مع عدم الخروج بالتناول خارج الكنيسة إلا للمرضى والمطروحين والعاجزين وغير القادرين من كبار السن.